Эмине Эрдоган – о значимости сессии COP29 в Баку

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В Турции очень рады тому, что лидеры всего мира соберутся в нынешнем году в жемчужине тюркского мира – братском Азербайджане с целью обсуждения темы климатических изменений.

Об этом заявила супруга Ппрезидента Турции Эмине Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам второго заседания Консультативного совета высокого уровня ООН по нулевым отходам, сообщает «Азертадж».

Эмине Эрдоган поблагодарила министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева за информирование участников мероприятия о подготовке к 29-й сессии Конвенции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

По ее словам, Азербайджан обладает древней культурой и богатыми традициями, в основе которых лежат принципы уважения к окружающей среде. «Уверена, что сессия COP29 в Баку станет важным саммитом, итоги которого запомнятся», – подчеркнула супруга турецкого лидера.

«Хотелось бы также подчеркнуть, что вместе с моим другом – первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой готовы к совместным усилиям по расширению рамок экологических инициатив в тюркском мире», – сказала Эмине Эрдоган.

Она предложила провести очередное, третье заседание Консультативного совета в Баку, в повестке дня которого будет значится и пункт по реализации программы «Ноль отходов».

По ее словам, число государств, готовых перенять опыт Турции в экологической сфере, в том числе, в вопросе реализации программы «Ноль отходов», растет, и в данной связи готовятся соответствующие презентации.