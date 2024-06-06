В Баку штрафуют родителей, чьи дети прогуливают уроки?

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Minval.az запустил рубрику «ПО ЗАКОНУ», в ней читателям будет дана бесплатная юридическая консультация: юристы будут отвечать на актуальные вопросы, волнующие граждан страны. Рубрика преследует цель – устранить правовую безграмотность населения и расширить практику обращения граждан за помощью в соответствующие государственные органы и к юристам. И никакого самосуда…

После недавней публикации на сайте Minval.az статьи о беспределе директрисы одной из бакинских общеобразовательных школ на почту издания прислали интересные вопросы: «Имеет ли право директор средней школы жаловаться с заявлением в полицию по поводу пропусков (без причины) занятий учениками, причём с упоминанием имен даже учеников начальных классов? И имеет ли право полиция на основании этого заявления вызывать родителей с детьми и и применять к ним санкции в административном порядке – «штраф» в размере в 80 манатов? Далее, имеют ли право стражи порядка приводить несовершеннолетних в участок без родителей по причине пропусков уроков?

Родители школьников утверждают, что такая практика существует. Именно поэтому они обратились с подобными вопросами в редакцию. Поскольку мы не располагаем конкретными фактами привода детей в полицейский участок за пропуски уроков и применения в отношении их родителей штрафа, то и обвинить какое-либо подразделение Министерства внутренних дел республики в нарушении закона не можем. Но при помощи юристов можем внести ясность в вопрос законности подобных практик. И в случае возникновения внештатной ситуации граждане смогут, руководствуясь буквой закона, обжаловать действия представителей госструктур, допустивших правонарушения. Ибо безнаказанность порождает вседозволенность!

Мы часто слышим о неподобающем поведении директоров и педагогов школ, связанных с вымоганием денег с родителей за право ребенка ходить в школу в удобную им смену или сидеть за первой партой, поборами на «веник, оплату охраны, установку камер, починку двери» и так далее. Однако последние вопросы, озвученные в письме в редакцию, требуют четкого разъяснения.

Так, по словам юриста Заура Байрамова, описанная ситуация более чем абсурдна, так как в Кодексе об административных проступках (КоАП) нет подобной статьи. Кроме того, как отметил Байрамов, согласно законам Азербайджана, лишь с наступлением 16 лет гражданина можно привлечь к административной ответственности за допущенное им нарушение.

«Если факты привода детей в полицейский участок без родителей и законных опекунов действительно имели место, то родителям следует как можно скорее обращаться в прокуратуру, в МВД с заявлением. По факту незаконного применения штрафа, а также вымогательства со стороны директора тоже следует обратиться в правоохранительные органы, поскольку эти действия противоправны, – заявил юрист.

В свою очередь адвокат Эльмар Сулейманов отметил, что в вопросе о применении штрафа в размере 80 манатов за прогул уроков есть реальный подвох.

«На самом деле ранее в КоАП АР была предусмотрена статья 189.2 (Неисполнение родителями или опекунами задач по воспитанию детей), которая гласила, что пропуск ребенком занятий в течение месяца более 7 дней, за исключением уважительных причин, влечет применение в отношении родителей штрафа в размере 100 манатов. Но дело в том, что эта статья 189.2 КоАП была аннулирована еще в 2016 году, то есть ее не существует и потому все аналогичные действия, предпринятые как со стороны какого-либо директора школы, так и со стороны сотрудников полиции, являются незаконными. Если таковые имелись, то значит, произошел сговор лиц, пользующихся правовой неграмотностью граждан, с целью вымогательства денег», – сказал он.

По словам Э.Сулейманова, в юридической плоскости это зовется самоуправством и влечет за собой уголовную ответственность по отношению к нарушителям закона.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что просто так штрафы применять нельзя, должна быть ссылка на конкретную статью конкретного действующего закона, в данном случае КоАП. Немаловажно знать, какую именно статью применили к родителям детей, прогуливающих уроки, и самое главное, был ли составлен протокол в соответствии со статьей КоАП? Смею предположить, что родителям, скорее всего, показали кодекс со старым текстом и таким образом припугнули их. Но, опять же, утверждать, что все так и было, мы не можем – не располагаем фактами», – подчеркнул адвокат.

Однозначно, что никто не имеет право штрафовать родителей за то, что их ребенок не посещает школу, равно как и приводить несовершеннолетних в участок без сопровождения родителей.

Яна Мадатова