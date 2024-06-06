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«С какого хрена-то?» Путин коснулся ядерной сделки Запада с Ираном (видео)

"С какого хрена-то?" Путин коснулся ядерной сделки Запада с Ираном (видео)

Иран выполнял все обязательства по ядерной сделке, к Тегерану невозможно предъявить никаких претензий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

США вышли из соглашения в одностороннем порядке, напомнил российский президент. Однако европейские страны требовали от Ирана выполнять условия договора, отметил Путин. Сложившуюся ситуацию вокруг ядерной сделки он назвал бредом.

«Не Иран вышел, США вышли. <…> А европейцы говорят: да, это не очень хорошо, что США вышли, но вы, иранцы, всё соблюдайте. С какого хрена-то?», — сказал Путин.

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