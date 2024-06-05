Путин заявил, что достигнутые в Стамбуле договоренности устраивали и Москву, и Киев

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Стамбульские договоренности по мирному урегулированию украинского конфликта устраивали и Москву, и Киев, раз обе стороны поставили свои подписи, заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

«Если руководитель переговорной группы со стороны Украины под выдержкой из большого соглашения поставил свою подпись, я думаю, что это свидетельствовало о том, что это устраивало в целом украинскую сторону. А если мы это приняли, значит, это в целом устраивало и Россию», – объяснил глава государства.