Извержение вулкана на Филиппинах привело к эвакуации более 1,5 тыс. человек

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Более 1,5 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в связи с извержением вулкана Канлаон, расположенного на острове Негрос. Об этом сообщил телеканал GMA News.

В провинциальном совете по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что все покинувшие свои дома люди в провинции Западный Негрос были размещены в эвакуационных центрах.

«Самолеты находятся в режиме ожидания для более быстрого реагирования. Уверяю вас, наше правительство готово и будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока все люди благополучно не вернутся в свои дома», – приводит Филиппинское информационное агентство слова президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего, который призвал местных жителей сохранять бдительность и воздержаться от пребывания в опасной зоне радиусом 4 км от вулкана.

Канлаон выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км. По его данным, «взрывное вулканическое извержение» продолжалось шесть минут и «ему предшествовало относительно сильное вулкано-тектоническое землетрясение».

Активный вулкан Канлаон находится на территории национального парка и является туристической достопримечательностью острова Негрос. Высота вулкана составляет более 2,4 тыс. м. В последний раз он извергался в 2017 году.