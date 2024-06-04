Добычу на нефтяном месторождении «Карабах» планируется начать в ближайшее время

237 Просмотров

Добычу на нефтяном месторождении «Карабах» планируется начать в ближайшее время. Об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов в рамках панели «Ломая стереотипы: формирование энергетических решений», организованной в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, в настоящее время компания имеет 100% долю участия в проекте разработки месторождения «Карабах», что открывает большие возможности для добычи месторождения. Напомним, что в декабре прошлого года SOCAR приобрела у норвежской компании Equinor 50%-ную долю в проекте «Карабах».