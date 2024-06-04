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Лавров: Французские инструкторы – законная цель российской армии в Украине

Лавров: Французские инструкторы - законная цель российской армии в Украине

Любые французские военнослужащие в Украине, в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для РФ.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они в Украине уже работают. Кем бы они ни значились – военнослужащими Вооруженных сил Франции, или <…> просто наемниками, – они представляют законную цель для наших вооруженных сил», – отметил глава российского дипведомства.

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