Лавров: Французские инструкторы – законная цель российской армии в Украине

196 Просмотров

Любые французские военнослужащие в Украине, в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для РФ.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Что касается вопроса о французских инструкторах, у меня есть основания полагать, есть и немало конкретных фактов, что они в Украине уже работают. Кем бы они ни значились – военнослужащими Вооруженных сил Франции, или <…> просто наемниками, – они представляют законную цель для наших вооруженных сил», – отметил глава российского дипведомства.