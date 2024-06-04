Алтун: Турции, получающей приказы от Запада, больше нет

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Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун, сообщает РИА Новости.

«Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет. Сегодня Турция проводит устойчивую независимую политику, стратегию в регионе, является стороной в международных вопросах», – сказал Алтун, выступая во вторник в Анкаре.

По его словам, западные медиа продолжают деятельность, рассчитанную на истощение Турции: «Но мы продолжаем борьбу».