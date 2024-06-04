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Алтун: Турции, получающей приказы от Запада, больше нет

Алтун: Турции, получающей приказы от Запада, больше нет

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун, сообщает РИА Новости.

«Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет. Сегодня Турция проводит устойчивую независимую политику, стратегию в регионе, является стороной в международных вопросах», – сказал Алтун, выступая во вторник в Анкаре.

По его словам, западные медиа продолжают деятельность, рассчитанную на истощение Турции: «Но мы продолжаем борьбу».

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