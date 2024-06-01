Россияне ударили по энергообъектам в пяти областях Украины

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Продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне в субботу рано утром, 1 июня, осуществили массированный удар. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях, сообщает УНИАН.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях, написал министр энергетики Герман Галущенко в Facebook. «Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», – подчеркнул чиновник.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович в Telegram написал, что сегодня утром враг атаковал ракетами Кировоградскую область, и был поражен объект энергетической инфраструктуры. «По предварительным сообщениям – пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают», – поделился он.