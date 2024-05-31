Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией

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НАТО в настоящее время готовится к вооруженному конфликту с РФ, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства провел встречу с журналистами в Чехии. До этого он принял участие в совещании с коллегами из стран — членов Североатлантического альянса, которое состоялось в столице республики.

«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — сказал Сийярто во время мероприятия.

При этом он добавил, что у мирового сообщества «еще есть время», чтобы предотвратить войну НАТО и РФ.