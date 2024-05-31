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Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием

Германия вслед за США разрешила Украине атаковать территорию Россию своим оружием

Правительство Германии сняло ограничения на использование переданного украинским военным оружия. Теперь вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать немецкое оружие для ударов по целям на территории России.

«В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, в частности, с непосредственно прилегающей к российской границе территории. Мы убеждены, что Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений»,— заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт (цитата по Bild).

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