СМИ: США создают «маленький Израиль» у границ Турции

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Соединенные Штаты проводят политику создания «маленького Израиля» у границы с Турцией, для этого они используют Рабочую партию Курдистана (РПК) на территории Сирии.

Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Пока мир занят Газой и Украиной, США закладывают основы «Маленького Израиля» на нашей границе. РПК проведет местные выборы 11 июня в регионе», – говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, американский дипломат Бретт Макгерк является «покровителем РПК». Он, как утверждается в материале, «разработал двухэтапный план». «На первом этапе этого плана они создадут автономную администрацию РПК. На втором этапе они создадут государство РПК», – пишет издание.