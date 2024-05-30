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Главное Мир

США намерены бойкотировать в ООН церемонию в память о президенте Ирана Раиси

США намерены бойкотировать в ООН церемонию в память о президенте Ирана Раиси

Соединенные Штаты будут бойкотировать проводимую в ООН церемонию в память о разбившемся на вертолете президенте Ирана Эбрахиме Раиси.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что состоящая из 193 государств-членов Генеральная Ассамблея ООН традиционно собирается, чтобы отдать дань уважения любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент ухода из жизни.

США намерены проигнорировать эту церемонию. Говоривший на условиях анонимности высокопоставленный американский чиновник заявил агентству, что Соединенные Штаты не будут присутствовать на мероприятии «ни в каком качестве». До того о бойкоте ничего не было известно.

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