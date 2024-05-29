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Завтра в Азербайджане прогреется до +35

Завтра в Азербайджане прогреется до +35

30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15-20°, днем – 26-31° тепла.

Атмосферное давление – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем – 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем – 28-33, местами до 35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем – 14-19° тепла.

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