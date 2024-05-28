Иран закупит у России вертолеты после гибели Раиси

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Иран подписал контракт с Россией на закупку 12 вертолетов Ми-17, которые будут использоваться для обслуживания Иранского Общества Красного Полумесяца.

Контракт на поставку вертолетов был подписан спустя несколько дней после авиакатастрофы, в которой погибли президент Ирана, глава МИД и сопровождающие их лица. Вертолет американского производства Bell-212 потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана.

Как сообщает Avio News, стоимость сделки составит около $500 млн. Новые вертолеты будут оснащены системами ночного видения, которые позволят летать в условиях плохой видимости.