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Советник главы офиса президента Украины: Мне очень симпатична Армения

Советник главы офиса президента Украины: Мне очень симпатична Армения

То, что делает сегодня Армения, в любом случае приведёт к удаче․ Oб этом изданию «AnalitikaUA» сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинский политик пожелал Еревану  удачи и отметил, что ему очень симпатична Армения.

«Главное пожелание – правильно всегда выбирать союзников и не верить тем, кто лицемерен. Я думаю, что то, что делает сегодня Армения, в любом случае приведёт к удаче и значит, она не зря выбрала для себя быть самой собой в своё время.

«Мне симпатично, что есть такой очень мощный внутренний стержень, когда люди знают, кто они, понимают, что такое Армения, понимают цену, которую Армения платит за право быть такой, какой она хочет быть, за свою свободу, и это вызывает только уважение, симпатию и желание всегда помочь, поддержать и не только словом, но и действиями», – заявил украинский политик.

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