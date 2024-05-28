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Германия поставила в Россию одежду на рекордную сумму

Германия поставила в Россию одежду на рекордную сумму

Германия по итогам марта поставила на российский рынок одежду на €15,95 млн. Сумма является рекордной с сентября 2023 года, пишет «Газета.ру».

Основным товаром в экспорте были майки и футболки — на них пришлось 30% всех поставок одежды в Россию из ФРГ. Второе место заняли свитеры и кардиганы (18%). Тройку замыкают женские костюмы и юбки (12%).

Наибольший рост поставок по сравнению с февралем наблюдался в категориях «детская одежда» и «спортивные костюмы» — более чем в три раза.

В результате Германия сохранила за собой статус одного из крупнейших поставщиков одежды на российский рынок. Лидером стала Италия, которая в марте экспортировала в РФ одежду на €26,94 млн. Поставки также заметно нарастили Хорватия (до €3,77 млн), Испания (до €1,46 млн) и Нидерланды (до €657,6 тысяч).

Всего по итогам марта страны ЕС поставили в Россию одежду на €65 млн.

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