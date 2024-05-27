Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

142 Просмотров

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 763 мм рт.ст. Относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидается дождь. Прогнозируется кратковременный ливень, грозы, град. Местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.