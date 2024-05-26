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Главное Культура

Ники Минаж вышла на свободу, заплатив штраф за наркотики (видео)

Ники Минаж вышла на свободу, заплатив штраф за наркотики (видео)

Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж отпустили на свободу после недолгого задержания в нидерландском аэропорту в Схипхоле за попытку вывезти легкие наркотики, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на прокурора.

Прокуратура не знает точный вес наркотиков, которые пыталась вывезти Минаж, но, по словам пресс-секретаря ведомства, их было меньше 100 г, но «достаточно для наложения штрафа». В результате исполнительницу оштрафовали на €350 и позволили вылететь из страны в Манчестер на частном самолете. Концерт, который должен был пройти в этом городе, в итоге отменили.

Минаж задержали вечером 25 мая. Она вела прямую трансляцию в Instagram, на которой было видно, как рэп-исполнительница спорит с офицером военной полиции. Она заявила, что у нее нет при себе наркотиков.

Позже Минаж рассказала, что полиция нашла марихуану в ее чемодане. Все происходящее она назвала попыткой сорвать ее музыкальный тур Pink Friday 2. Это самое обширное турне в карьере рэп-исполнительницы, состоящее из 82 концертов на трех континентах.

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