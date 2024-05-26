Армения ушла под воду: парализовано ж/д-сообщение с Тбилиси, число жертв растет (обновлено, фото, видео)

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21:13 Число погибших в результате наводнения в Армении достигло трех человек. Об этом сообщает Sputnik Armenia.

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20:36 В Степанаванском районе, в ущелье Дзорагет, поврежден газопровод, питающий левобережную общину Степанавана и город Ташир. Об этом сообщают в администрации Лорийской области. Ведутся восстановительные работы после аварии

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18:47 Есть двое погибших, двое пропали без вести, таковы данные на этот момент. Об этом в интервью «Лурер» сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

Министр отметил, что есть достаточно большое количество проблем с точки зрения иных инфраструктур. В частности, речь идет о линиях электросообщения, газопроводах, системах, связанных с питьевой водой и орошением. Часть на данный момент невозможно инвентаризировать.

«Есть несколько населенных пунктов, мосты которых, связывавшие с дорогой М6, обрушились, есть полевая дорога. Сейчас коллеги работают, чтобы улучшить качество этой дороги, мы сможем заняться удовлетворением первоочередных нужд. По каждой сфере работаем и пытаемся проанализировать проблемы. Есть проблема на Дилижанском участке дороги М4, где произошел обвал», – сказал он

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17:28 Пять крупных водохранилищ Армении почти полностью заполнены, но угрозы прорыва дамб нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды.

В СМИ появилась информация о возможной угрозе прорыва дамб крупных водохранилищ, но министерство окружающей среды опровергло эту информацию.

«В частности, водохранилище Ахуряна заполнено на 80%, Арпалича – на 88%, Апарана – на 52%, Азата – на 90%, а Мармарика – на 97%», – отметили в министерстве

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16:16 Из зоны затопления в Лори и Тавуше спасены 73 человека, еще 190 эвакуированы, сообщает МВД Армении.

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15:44 По меньшей мере на несколько дней прервано железнодорожное сообщение с Грузией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источник в компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Станция затоплена, железнодорожная линия повреждена. В ЮКЖД сформирован оперативный штаб во главе с начальником.

Масштабы ущерба железнодорожной линии и сроки восстановления движения станут ясны только тогда, когда сойдет вода и можно будет оценить масштабы ущерба.

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15:34 Из-за затопления трубопровода прекращено водоснабжение 16 сел и городов севера Армении, сообщил национальный оператор водоснабжения «Веолиа джур». Подобраться к водопроводу невозможно из-за поднявшегося уровня воды в реке Дебед.

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13:51 Из-за мощного наводнения на севере Армении к настоящему времени эвакуированы более 230 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина: 28 — из гостиничного комплекса «Туфенкян», 62 — из города Ташир, 22 — из Алаверди, 110 — со станции «Санаин», двое — из города Дилижан, семеро — из Айрума, один — из посёлка Агарцин», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий разгула стихии привлечены более 300 человек, а спасательная служба МВД перешла на усиленный режим работы. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян после утреннего доклада по наводнению уже отправился в зону стихийного бедствия, рассказал журналистам его пресс-секретарь.

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13:48 Обвал дороги произошел на 110-м километре межгосударственной дороги М-4 (из Дилижана в Иджеван), пострадавшей в результате разлива реки Агстев, сообщает Дорожный департамент Армении.



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13:25 Из-за селевых потоков, вызванных паводком на реке Ташир в одноименной общине Армении, уровень воды поднялся, подтопило дома и строения, эвакуированы граждане. Об этом сообщили в спасательной службе МВД Армении.

Согласно данным, на одной из газозаправочных станций в городе Алаверди оказались под водой компрессоры. Вследствие короткого замыкания прогремел взрыв. В Ванадзоре, Степанаване и селе Амракиц подтопило дома.

В ереванских административных районах Арабкир, Эребуни и Шенгавит некоторые транспортные средства оказались в воде, подтоплены здания и парковки. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, эвакуированы 232 гражданина.

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11:17 Как выглядят города Армении после затопления.



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10:40 В связи с неблагоприятными погодными условиями и сходом селя на автомобильные и железнодорожные пути с 26 мая отменяются международные поезда по направлениям Ереван -Тбилиси – Ереван.

Об этом сообщает компания «Южно-Кавказская железная дорога».

Пользователи соцсетей при этом сообщают о затоплениях и нуждающихся в эвакуации людях.

Также граждане сообщают, что под водой оказались домики на ж/д станции Санаин, на первых этажах заблокированы люди. Некоторые магазинчики и лавки в Алаверди тоже затоплены, пишут в соцсетях.



При этом МВД страны сообщает о том, что как минимум 1 человек погиб в результате наводнения. Отмечается, что машина «Опель» упала в реку на участке Шнох-Техут – по предварительным данным, есть один погибший. На участке Айрум-Алаверди заблокирован грузовик. Он частично находится в воде, а на крыше двое граждан ждут помощи.