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SpaceX борется с глушением Starlink Россией

SpaceX борется с глушением Starlink Россией

Компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине, заявил в соцсети Х американский предприниматель Илон Маск.

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«SpaceX тратит значительные ресурсы на противодействие попыткам глушения со стороны России. Это серьезная проблема», — написал бизнесмен. Он добавил, что российским военным удается подавить любые системы связи, за исключением Starlink.

По данным Маска, Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

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