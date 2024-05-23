«Азеркосмос» достиг соглашения с Viasat (фото)

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ОАО «Азеркосмос» подписало Соглашение о сотрудничестве с глобальной коммуникационной компанией Viasat.

Согласно информации «Азеркосмоса», основной целью соглашения, подписанного в рамках мероприятия CABSAT в Дубае, является расширение услуг, предоставляемых посредством спутниковой связи, в сфере энергетики, коммунальных услуг и транспорта в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии.

Компания Viasat, являющаяся лидером в области спутниковой связи, будет тесно сотрудничать с «Азеркосмосом» для предоставления в Азербайджане своих высоконадежных спутниковых услуг L-диапазона. В рамках сотрудничества «Азеркосмос» и Viasat даже в самых отдаленных уголках Азербайджана будут доступны стабильные, безопасные услуги связи. Будут реализованы такие проекты, как мониторинг и телеметрия транспортных систем, мониторинг и контроль трубопроводов для энергетических компаний, мониторинг в реальном времени для коммунальных предприятий и мониторинг безопасности окружающей среды для горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. В рамках этого сотрудничества компания Viasat впервые предоставит свои спутниковые услуги в Азербайджане.

По словам президента подразделения корпоративной и наземной мобильной связи Viasat Энди Кесслера, глобальный спутниковый парк компании предлагает услуги в широком спектре секторов по всему миру, от исследователя, использующего спутниковый телефон, до крупных промышленных предприятий, управляющих сложными цепочками поставок: «Мы гордимся тем, что работаем с различными партнерами, опережая ожидания клиентов. Сотрудничество с «Азеркосмосом» – это стратегический шаг вперед для предоставления наших услуг новым клиентам и организациям».

Заместитель председателя «Азеркосмоса» Фуад Асланов отметил важность гибкого реагирования на рынке спутниковых услуг. Было подчеркнуто, что «Азеркосмос» стремится расширить сферу надежных услуг для потребителей и бизнес-партнеров в глобальном масштабе. «Сотрудничество с нашим стратегическим партнером Viasat будет способствовать созданию для нас более широких возможностей в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии», – сказал Ф.Асланов.