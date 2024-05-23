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Главное Экономика

Азербайджан может наладить выпуск электромобилей

Азербайджан может наладить выпуск электромобилей

В Азербайджане в ближайшие годы могут быть реализованы проекты по производству и экспорту электромобилей.

Об этом заявила исполнительный директор Азербайджанской ассоциации производителей машин и оборудования Гюлай Гасанова.

По ее словам, которые приводит «Репорт», в 2024 году в Азербайджане планируется произвести 8 тыс. автомобилей, из которых 2 тыс. – грузовики и автобусы. По словам исполнительного директора, цены на автомобили местного производства варьируются от 17800 манатов до 160 тыс. манатов.

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