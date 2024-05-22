Петер Сийярто: «Появление западных войск в Украине приведет к мировой войне»

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Направление западных войск в Украину, о котором рассуждают некоторые европейские политики, приведет к новой мировой войне. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, передает ТАСС.

«Некоторые европейские политики хотят отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия. В любом случае это будет означать мировую войну, и тем, кто находится в непосредственной близости от вооруженного конфликта, придется расплачиваться за это», – предупредил Сийярто.

Он отметил, что граждане Венгрии «уже устали от этих опасных заявлений», которые продолжают оглашаться в связи с украинским конфликтом. «Мы устали от попыток втянуть в войну всю Европу и даже весь мир. Мы устали от разговоров об отправке сухопутных войск и использовании ядерного оружия в Украине», – заявил министр.

В связи с этим он выразил надежду, что на выборах в Европарламент 6-9 июня избиратели смогут «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости». Правительство Венгрии заявляет, что на этих выборах будет, по сути, решаться вопрос о войне и мире, и призывает поддержать те партии, которые выступают против продолжения вооруженного конфликта в Украине.