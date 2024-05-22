Песков назвал заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что дипломат такого уровня, как госсекретарь США Энтони Блинкен, мог позволить себе порадоваться гибели президента Ирана Ибрагима Раиси. По мнению представителя Кремля, это неловкое и хамское заявление.

«Я, честно говоря, пока не видел в оригинале этого заявления. Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», – цитирует его ТАСС.