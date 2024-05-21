Баку и Рим обсудили вопросы стратегического партнерства (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Итальянской Республики Луку Ди Жанфранческо.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

На встрече были обсуждены вопросы, исходящие из многоплановых отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о нынешней ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, широкомасштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Армения.С удовлетворением был отмечен вклад итальянских компаний в восстановление территорий. До внимания был доведен вопрос минной угрозы в Азербайджане, оценены возможности сотрудничества в сфере разминирования.

Говоря о подготовке к COP29, а также переговорном процессе, министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан будет рад сотрудничать с Италией в рамках председательства на COP29.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.