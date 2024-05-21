Сийярто: «Россия на коленях? Далеко нет»

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Стратегия в отношении конфликта на Украине, разработанная Европой и США, полностью провалилась.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в одном из ведущих японских аналитических центров – Фонде мира Сасакавы, передает ТАСС.

Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась», – сказал он, отметив, что такая точка зрения «идет вразрез с либеральным мейнстримом в Европе», но соответствует мнению «глобального большинства».

«Когда мы более двух лет назад обсуждали первый пакет [рестрикций], я поднял вопрос [о том, что является целью ограничительных мер]. Ответ был: «Петер, цели санкций следующие: поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны», – напомнил Сийярто. «Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет», – добавил он, отметив, что от санкций пострадала европейская экономика, а западноевропейские страны, которые «очень гордятся тем, что избавились от российских энергоресурсов», на самом деле покупают их опосредованно. В качестве примера глава МИД привел поставки нефти из Индии.