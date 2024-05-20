Администрация Байдена о причинах крушения вертолета Раиси

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В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолёта Ибрагима Раиси.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.