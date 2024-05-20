МИД Ирана о гибели Раиси

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Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не помешает иранским дипломатам отстаивать интересы страны на международной арене.

Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Несомненно, гибель этих выдающихся деятелей не помешает дипаппарату отстаивать национальные интересы и акцентировать внимание на той эффективной и конструктивной роли, которую играет Исламская Республика Иран в региональных и международных отношениях», – подчеркивается в тексте.