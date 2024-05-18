Сергей Лавров: Интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия отстоит

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Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявиление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия, нет сомнений, отстоит, – указал он. – Это по большому счету понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться».

По его словам, организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой», у которой «нет никакой перспективы».

«Наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы. Это означает, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя», – добавил Сергей Лавров.