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Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации

Петер Сийярто заявил о необходимости возвращения в ПАСЕ азербайджанской делегации

Необходимо, чтобы азербайджанская делегация вернулась в ПАСЕ.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос Alpha News.

«Это не клуб единомышленников, тут должны быть все представлены. Если есть причина для беспокойства или критика в отношении какой-то страны, вы должны противостоять им напрямую. Тут у меня проблема, я считаю, что европейские политики недостаточно храбры. Легко кричать на других, когда их там нет. Прямо их критикуйте, и почему бы не в рамках этой организации», – заявил венгерский министр.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства поставил на заседании Комитета министров Совета Европы, который проходит в Страсбурге, вопрос возвращения делегации Азербайджана в ПАСЕ.

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