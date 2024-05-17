Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Ранее его поддержали во втором чтении 279 парламентариев Верховной Рады. Там объясняли, что документ предлагает предоставлять возможность привлекаться к военной службе тем, кому присудили ограничение или лишение свободы по нетяжелым статьям.

Отмечается, что не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности. Также коррупционерам не разрешат заменить наказание на возможность воевать.