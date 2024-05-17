Зеленский: Российская армия продвинулась на 10 км в Харьковской области

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Наша армия не позволяет российским военным двигаться вперед с позиций, которые они занимают в Харьковской области. Максимальное расстояние, на которое они продвинулись, составляет всего 10 километров. На различных направлениях фронта продвижения не было», сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Его слова приводит издание Pravda.

Он сообщил, что в ходе бесед с командующим Вооруженными силами и Объединенной армией, а также Пограничными войсками ему была предоставлена подробная информация о ситуации на линии фронта.

По словам украинского лидера, оборона региона усилена за счет привлечения различных батальонов на харьковском направлении: «Российская армия не смогла прорвать линию обороны на этом направлении. Использование ими более мощного оружия на границе увеличивает наши потери. По имеющейся у меня информации, российские солдаты все еще продолжают оставаться на своих позициях. Наши военнослужащие размещены на первом и втором огневых рубежах, в третьей зоне обороны дежурят отряды самообороны из местных жителей».

В.Зеленский добавил, что в настоящее время российская армия пытается укрепиться в городе Волчанск.