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Главное Общество

Вышедшая из берегов Кура наделала бед в Газахском районе (фото)

Вышедшая из берегов Кура наделала бед в Газахском районе (фото)

Продолжающиеся в последние дни дожди стали причиной повышения водности в реке Кура.

В результате выхода реки из своего русла на территории Газахского района подтоплены посевные участки и хозяйства, сообщает АПА.

Стихийное бедствие нанесло ущерб в основном сельскохозяйственным угодьям в селах Ашагы Салахлы и Орта Салахлы. Это второй паводок, наблюдаемый в мае на участке реки Кура, проходящем через территорию Газахского района. До сих пор затоплено около 230 гектаров земельных участков, принадлежащих жителям села Ашагы Салахлы Газахского района.

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