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Путин объяснил отстранение Шойгу от должности министра обороны

Путин объяснил отстранение Шойгу от должности министра обороны

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с командующими военных округов, где впервые представил нового министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил Сергея Шойгу.

Сам Шойгу находился на совещании в гражданской одежде, поскольку уходит на должность секретаря Совбеза.

Путин также объяснил назначение Белоусова главой Минобороны. По его словам, в стране возросли расходы на оборону и безопасность. В СССР они составляли 13% от ВВП. Расходы на 2024 год оцениваются в 8,7%.

«Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в экономику российского государства», – отметил он

Путин заявил, что чем эффективнее будет действовать армия, тем «скорее конфликт в Украине можно будет решить мирно».

В армии РФ много чего еще нужно сделать, не все было понятно до начала боевых действий. Что касается Генштаба ВС РФ — здесь никаких изменений нет и не планируется, добавил он.

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