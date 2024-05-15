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«Град», стреляющий по Украине, собрал пробку на трассе в Белгородской области

«Град», стреляющий по Украине, собрал пробку на трассе в Белгородской области

«Град», стреляющий по Украине, собрал пробку на трассе в Белгородской области

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке прокомментировал видео из Белгородской области. Утверждается, что оно снято утром 15 мая недалеко от государственной границы. На записи РСЗО «Град» выпускает неуправляемые ракеты прямо с автомобильной дороги, обстреливая приграничную территорию Украины, где сейчас наступают российские войска.

Автомобили, проезжавшие там, вынуждены были ждать в пробке, пока боевая машина завершит огонь. «Российские граждане послушно ждут, пока незаконный удар по Украине закончится», — пишет Рёпке.

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