Видные российские ученые заявили о переселении армян на исторические территории Азербайджана

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В Москве прошёл круглый стол на тему «Россия на Южном Кавказе ХIX-XX вв. Геополитические аспекты», в котором приняли участие ведущие российские историки и политологи. Среди них – Сергей Воронин, Вардан Багдасарян, Александр Ибрагимов, Араик Степанян, Андрей Стуруа и др., сообщает Minval.

Участники мероприятия обсудили современную и историческую составляющую отношений России и Армении. Они отметили тот факт, что вызывает серьёзную озабоченность прозападный дрейф Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, нацеленный на сближение с Западом и блоком НАТО.

В ходе дискуссии было отмечено, что Армения самим фактом создания государственности и сбережения армянского этноса обязана России.

Ученые отметили, что «Николай Первый осуществлял переселенческую политику армян из Персии и Османской империи и переселение велось на территории Эриванской, Нахычевской, Карабахских губерний».

«В этом смысле политика царской России была более прагматичной, чем большевистская. Ибо в основу административного деления закладывался территориальный , а не национальный принцип. Армяне нередко использовались Западом как таран против Российской государственности. Участники отметили в частности проект Великой Армении Вудро Вильсона. Но в столкновении с западным российский и советский проекты оказались сильнее, ибо предусматривали двойную идентичность (сначала армянин, грузин, украинец, а потом русский или советский)», — отметили участники дискуссий.

По мнению участников мероприятия, сегодня Армению втягивают снова в западный проект, саморазрушительный для армянского народа.

Они пришли к выводу о том, что будущее Армении должно быть тесно связано с Россией и ЕАЭС.