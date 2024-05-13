Британия прокомментировала смену министра обороны России

Будущий министр обороны России Андрей Белоусов является еще одной «марионеткой диктатора» Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя перестановки в правительстве РФ в воскресенье, 12 мая.
«России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат — это еще одну марионетку Путина», – написал Шаппс в соцсети Х.
Он отметил, что Шойгу стал свидетелем потери более чем 355 тысяч российских солдат на войне в Украине и массовых страданий мирного населения из-за незаконного вторжения РФ.