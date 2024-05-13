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Британия прокомментировала смену министра обороны России

Британия прокомментировала смену министра обороны России

Будущий министр обороны России Андрей Белоусов является еще одной «марионеткой диктатора» Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя перестановки в правительстве РФ в воскресенье, 12 мая.

«России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат — это еще одну марионетку Путина», – написал Шаппс в соцсети Х.

Он отметил, что Шойгу стал свидетелем потери более чем 355 тысяч российских солдат на войне в Украине и массовых страданий мирного населения из-за незаконного вторжения РФ.

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