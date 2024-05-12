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Глава МВД Грузии заявил б эскалации ситуации в Тбилиси

Глава МВД Грузии заявил б эскалации ситуации в Тбилиси

В ближайшие два дня, по нашим данным, митинг примет насильственный и незаконный характер, в том числе участники митинга попытаются заблокировать парламент Грузии. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

Он предупредил, что групповое блокирование гособъектов особой важности наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Министр сказал, что «непропорционально лояльной практики в этом вопросе больше не будет» и все, кто будет мешать депутатам войти в парламент, попадут под 222 статью УК.

Гомелаури повторил утверждение премьера страны, что обострение ситуации на митинге будет спровоцировано оппозицией.

«Мы надеемся, что в провокации, запланированной внутренними и внешними силами, будут вовлечены как можно меньше людей, и большинство избежит наказания за преступления против общественной безопасности», – сказал Гомелаури.

Министр также заявил, что «полиция никогда не начинает первая», а реагирует на агрессию, так как обязана хранить общественный порядок. По его словам, мирным протестующим МВД никогда не мешает.

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