«Шуша всегда на высоте своего величия». Полный текст сегодняшнего выступления главы ИСЕСКО

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Как сообщалось ранее, сегодня в Шуше открылся Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». На открытии мероприятия выступил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик. Об этом сообщает «Азертадж».

Предлагаем вашему вниманию полный текст его выступления.

– Этот город словно вознесся на вершины своих величественных гор, чтобы с гордостью провозгласить о достигнутом. В 2021 году этот город был объявлен культурной столицей Азербайджана, а в 2023 году был назван культурной столицей тюркского мира. Ныне, в 2024 году, он, будучи культурной столицей всего исламского мира, являет собой самобытность и дух гения. Масштабы расширяются изо дня в день, география разрастается. Есть очень мало городов, которые были удостоены чести называться культурной столицей на протяжении трех лет. Это глубоко символично. Это – олицетворение достижений, возможностей и почтения. Это город Шуша – город чистоты, непорочности и удивительной атмосферы. Отсюда и название города. Есть ли в мире еще такой город, название которого олицетворяло бы собой чистоту и непорочность?! Воздух здесь чистый, чувства и помыслы людей непорочны. Поэтому неудивительно, что Шуша – столица музыки на Кавказе, центр изобразительного искусства, Родина прекрасного азербайджанского ковра, мысли и поэтов. Было ли ниспослано все это в знак чистоты и непорочности?

Шуша была основана в 1751 году Панахали ханом. Принимая гонцов из разных города мира, он знакомил их со своей культурой, укреплял торговые связи. Вести о его купцах приходили отовсюду. Они несли с собой не только ковры, кумачи и мрамор, но и стихи, поэзию, философию, прекрасные картины. Были и музыкальные инструменты. Мастера искусно изготавливали их и везли в города эти уникальные образцы искусства.

Шуша всегда на высоте своего величия. Мыслители, творческие люди – шушинцы средоточили в своих творениях кавказскую мусульманскую идентичность Шуши. Тем самым они сберегли и сохранили присущую азербайджанцам самобытность, грани культуры. Поэтому флаг города всегда развевался на возвышенности. Беспощадные враги осаждали город, устраивали засады, чтобы захватить его, но вскоре город вернулся в лоно своей праматери, навеки оставшись в сердцах людей. Мыслители, поэты, художники – выходцы из Шуши запечатлены в нашей памяти. Поэты Хуршидбану Натаван, Молла Панах Вагиф, Гасым бек Закир, ханенде Джаббар Гаръягдыоглу, исполнитель Мирза Садыг, писатель Наджаф бек Везиров, композитор Узеир Гаджибейли, драматург Абдуррагим бек Хагвердиев, композитор Фикрет Амиров, мыслитель Ахмед Агаоглу и другие видные деятели – уроженцы Шуши. Вчера мы были в доме великого ханенде Бюльбюля, в котором стены, мебель и даже тени деревьев указывали нам на связь отцов и детей, перекликающиеся прошлое и настоящее, преемственность поколений, указывали на флаг, который не падет никогда!

Под руководством первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева совершает благородную миссию. Фонд занимается благоустройством Карабаха, благоустройством города Шуша. Эти благие дела видны повсюду. Фонд стал образцом безукоризненной деятельности и достоин всяческих похвал и поздравлений за успехи, достигнутые в короткий промежуток времени. Мы видим новые дороги, красивые здания, красивые отели, отреставрированные музеи и мечети. Все это свидетельствует о понимании ответственности, готовности к призывам.

Это призывы к всестороннему развитию. То, чем с большим воодушевлением занимается мудрый президент Ильхам Алиев, и это неудивительно, ведь именно он поднял знамя свободы на этой земле. Он сообщил своему народу весть о возвращении отныне и навеки. Он внимательно и кропотливо спланировал освобождение города. Но это уже другая история.

Несмотря на то, что Шуша на протяжении 30 лет была оторвана от родины предков, азербайджанский народ не забыл о ней, он сохранил ее в своем сердце. Шуша верила, что ее дети непременно вернутся. Народ успешно прошел все испытания, сохранив верность и преданность, и вернул жемчужину кавказских городов Азербайджану, вернул победоносно. Чувство гордости переполняло тех, кто сознавал величие Шуши.

В то время ИСЕСКО была рядом, разделяя радость Азербайджана, примкнув к радости азербайджанского общества. Мы сдержали свои обещания. ИСЕСКО гордится тем, что президент Ильхам Алиев поддерживает планы и программы организации, связанные с Азербайджаном, а организация, в свою очередь, выполняет свой долг. Умные, грамотные азербайджанцы работают в ИСЕСКО, работают как опытные эксперты.

ИСЕСКО направила сюда миссию по сохранению наследия, и это первая международная миссия, ступившая на освобожденные земли. Этот факт навсегда останется в учебниках истории и на скрижалях преданности. Миссия ИСЕСКО вчера приступила к своей деятельности здесь. Организация всегда будет оставаться приверженной уникальным, надежным узам, связывающим ее с Азербайджаном, будет рядом с ним, защищать его путь, делить с ним радость и горести. Мы будем поддерживать созидательные работы, проводимые сынами и дочерями Азербайджана. Благословенна Шуша исламского мира, источающая аромат невинности и чистоты. Да здравствует Шуша и исламский мир, разделяющий ее радость и стремящийся навстречу ей!

Господин президент, первый вице-президент, члены правительства и парламентарии, весь азербайджанский народ, примите мои поздравления. Да благословит Аллах Шушу! Да пребудет Аллах с Азербайджаном! Да будут вечны наши победы и достижения. Карабах – это Азербайджан! Благодарю за внимание.