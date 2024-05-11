Гендиректор ИСЕСКО: Воздух Шуши чист, чувства людей непорочны

107 Просмотров

Фонд Гейдара Алиева под руководством первого вице-президента, первой леди, посла доброй воли ИСЕСКО Мехрибан Алиевой поставил перед собой благородные цели.

Об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль». Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что Фонд взял на себя благоустройство и обновление как города Шуша, так и других мест Карабаха, генеральный директор сказал: «Мы являемся свидетелями того, что эти работы повсеместно приобрели размах. Этот образцовый Фонд достоин поздравлений за достижения, которых он добился за короткое время».

«Воздух Шуши чист, чувства людей непорочны. Поэтому неудивительно, что Шуша – музыкальная столица всего Кавказа, пространство изобразительного искусства, родина прекрасного азербайджанского ковра, край музыки, мысли и поэтов», – добавил он.