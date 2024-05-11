Синоптики прогнозируют дожди в столичном регионе

68 Просмотров

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к вечеру местами возможны дожди.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 13-17°, днем – 20-25° тепла. Атмосферное давление снизится с 756 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем – 55-60%.

В ряде северных и западных районов Азербайджана завтра временами ожидаются осадки. На отдельных территориях пройдут ливни, грозы, град, к вечеру в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

Местами прогнозируется туман, западный ветер усилится на отдельных территориях.

Температура воздуха составит ночью 13-17°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.