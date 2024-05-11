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Кадры отправки первой группы переселенцев в Шушу и Сус (фото)

Кадры отправки первой группы переселенцев в Шушу и Сус (фото)

Согласно поручению президента Ильхама Алиева, первая группа переселенцев отправлена в город Шуша и село Сус Лачинского района.

9 мая из Гарадагского района города Баку выехала группа переселенцев, состоящая из семей, временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных постройках и административных зданиях в различных районах республики, сообщает «Азертадж». На первом этапе в город Шуша переселены 20 семей – 88 человек, в село Сус Лачинского района – 20 семей, 75 человек.

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