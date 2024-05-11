Асадов направил Мишустину поздравления

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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя Правительства Российской Федерации.

Согласно информации пресс-службы Кабинета Министров, в поздравительном послании А.Асадов отметил вклад М.Мишустина в укрепление многоплановых отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией, которые основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Выражена уверенность в том, что работа возглавляемого М.Мишустиным правительства будет и впредь способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.