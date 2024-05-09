МИД России о возможности пересмотра ядерной доктрины страны

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Курс на эскалацию оппонентов вынуждает Россию усиливать меры ядерного сдерживания, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью принимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания», — подчеркнул он. По словам Рябкова, учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия являются элементом таких усилий.

Замглавы МИД в ответ на вопрос о возможности пересмотра ядерной доктрины России с внесением в нее допущения превентивного удара подчеркнул, что Москва не видит оснований для изменения своей политики в области ядерного сдерживания, хотя обстановка при этом меняется. Это требует постоянного анализа, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями в безопасности, сказал он.