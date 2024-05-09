Первым НАТО ударит по Калининграду, а затем…

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В случае начала войны с Россией НАТО необходимо задуматься над тем, чтобы нейтрализовать Калининград, где размещены значительные военные силы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на экс-главкома альянса в Европе Джеймса Ставридиса, который порассуждал о таком варианте развития событий.

Отмечается, что большая часть российского флота Балтийского моря базируется в порту Балтийск, а в Калининграде размещены значительные военно-воздушные и ракетные силы. Кроме того, там может быть тактическое ядерное оружие.

В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска не смогли взять под контроль важнейший Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей

Ставридис также назвал Калининград географическим клином между Эстонией, Латвией, Литвой и остальными членами НАТО.