В Грузии активистов избивают прямо у их домов

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В Грузии продолжаются нападения и избиения активистов, которые участвуют в протестах против закона об иноагентах, и известных деятелей, которые публично поддерживают эти протесты и выступают против правящей партии «Грузинская мечта», пишет JAM news. .

Поздно вечером 8 мая в Тбилиси неизвестными группами были сильно избиты как минимум трое активистов.

Один из них — Димитри Чиковани, член секретариата оппозиционной партии «Национальное движение» (создана находящимся в заключении экс-президентом Михаилом Саакашвили). На Чиковани напали у подъезда многоэтажного дома в Сололаки, центральном районе Тбилиси, где он живет.