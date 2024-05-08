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Алиев сообщил о росте экспорта азербайджанского газа в Болгарию

Алиев сообщил о росте экспорта азербайджанского газа в Болгарию

Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией в последнее время вырос в несколько раз.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Подчеркнув, что основной причиной этого является сотрудничество в энергетическом секторе, глава государства отметил, что его сегодняшний уровень и перспективы также очень позитивны.

Глава государства также подчеркнул, что экспорт азербайджанского газа в Болгарию год от года растет.

«В прошлом году на рынок Болгарии было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров азербайджанского газа. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году эта цифра составляла всего 600 млн», – отметил президент.

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