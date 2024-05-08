Китай преподнес России новый «сюрприз»

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Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Беларусь выросли на 500-800 долларов в зависимости от станции назначения, а ставки морских фрахтов — на 800-1500 долларов. Об этом со ссылкой на данные экспедиционных компаний пишет транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

Инициатором повышения стала китайская сторона. Главной причиной представители компаний называют снижение числа свободных контейнеров в Китае и возникшие на границе большие пробки.

Также отмечается, что свободных мест на судах, следующих из Китая, уже не осталось. Морские линии предлагают свободные места только на конец текущего месяца и начало июня.