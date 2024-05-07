В Баку прошло заседание по Каспию (фото) |
Галант озвучил цели операции в Рафахе |
Австрия не намерена становиться членом НАТО |
ВСУ уничтожают вражескую технику (видео) |
СБУ схватила офицеров, которые готовили покушение на Зеленского |
Кадыров: ВС РФ должны захватить Харьков и Одессу в мае |
Пашинян назвал предположительное время подписания мирного договора |
Азербайджан и Словакия наладят совместное оборонное производство |
Пашинян: Война с Азербайджаном в этом случае не будет не легитимной |
Главное Мир

Армяне протестовали перед посольством США в Ереване

Армяне протестовали перед посольством США в Ереване

Редакция AntiFake, группа граждан, 7 мая провели акцию протеста перед посольством США, требуя не молчать и принять активные меры по восстановлению права на свободу слова. Об этом сообщает news.am.

Редакция напоминает, что руководитель НПО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am, соавтор подкаста «Имнемними» Нарек Самсонян и другой соавтор того же подкаста Вазген Сагателян уже 47 дней находятся в неволе за резкую критику Никола Пашиняна в связи со сдачей тавушских сел.

Протестующие заметили, что те международные организации, которые ранее не упускали возможности сделать заявления о политзаключенных в Армении, сейчас уже не делают никаких публичных заявлений по поводу содержания в неволе двух общественных деятелей, занимающихся медийной деятельностью, за критику.

Посольство США в Армении не отреагировало на содержание в неволе Армена Ашотяна, Нарека Маляна, Мамикона Асланяна за их политические взгляды

Теги:
Из этой рубрики
Нетаньяху раскрыл цели входа израильских войск в Рафах (видео)
Мир

Нетаньяху раскрыл цели входа израильских войск в Рафах (видео)

2024/05/07, 20:31
Австрия не намерена становиться членом НАТО
Мир

Австрия не намерена становиться членом НАТО

2024/05/07, 19:22
"Никто в наступление с ним не пойдет". Лукашенко дал оценку ядерному оружию
Мир

«Никто в наступление с ним не пойдет». Лукашенко дал оценку ядерному оружию

2024/05/07, 18:48
Армяне протестовали перед посольством США в Ереване
Мир

Армяне протестовали перед посольством США в Ереване

2024/05/07, 18:35
В России арестовали журналистку Кеворкову
Мир

В России арестовали журналистку Кеворкову

2024/05/07, 18:13
Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец
Мир

Пашинян: ОДКБ хотела прибыть в Армению не как союзник, а как миротворец

2024/05/07, 17:32
На границе Кыргызстана и Таджикистана снова стреляют
Мир

На границе Кыргызстана и Таджикистана снова стреляют

2024/05/07, 17:15
За кулисами инаугурации: кого Запад «сдает» Кремлю?
Мир

За кулисами инаугурации: кого Запад «сдает» Кремлю?

2024/05/07, 16:23
СБУ схватила офицеров, которые готовили покушение на Зеленского
Мир

СБУ схватила офицеров, которые готовили покушение на Зеленского

2024/05/07, 15:46