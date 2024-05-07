Армяне протестовали перед посольством США в Ереване

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Редакция AntiFake, группа граждан, 7 мая провели акцию протеста перед посольством США, требуя не молчать и принять активные меры по восстановлению права на свободу слова. Об этом сообщает news.am.

Редакция напоминает, что руководитель НПО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am, соавтор подкаста «Имнемними» Нарек Самсонян и другой соавтор того же подкаста Вазген Сагателян уже 47 дней находятся в неволе за резкую критику Никола Пашиняна в связи со сдачей тавушских сел.

Протестующие заметили, что те международные организации, которые ранее не упускали возможности сделать заявления о политзаключенных в Армении, сейчас уже не делают никаких публичных заявлений по поводу содержания в неволе двух общественных деятелей, занимающихся медийной деятельностью, за критику.

Посольство США в Армении не отреагировало на содержание в неволе Армена Ашотяна, Нарека Маляна, Мамикона Асланяна за их политические взгляды